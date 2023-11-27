شرطة الشارقة تؤكد حرصها على تعزيز جودة حياة المجتمع والمحافظة على أمنه

المصدر: الشارقة - وام

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على ترسيخ القيم الإيجابية التي تتأسس عليها الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والضامن الحقيقي لأجيال واعية بدورها الوطني والإنساني، مشيراً إلى أن الشارقة جعلت من الأسرة مشروعاً حضارياً يقوم على الالتزام بالثوابت التي تضمن تماسكاً وصلاحاً واستقامة لجميع أفراده وهو الغاية والركيزة الأساسية لأمن المجتمع وأمانه.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الدعم الاجتماعي الثاني الذي نظم برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بشعار‏ «استشراف مستقبل أمن المجتمع» في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وقال اللواء الشامسي إن الملتقيات السنوية التي تنظمها شرطة الشارقة للأسرة مع نخبة من أبرز الخبراء والشخصيات القيادية بالدولة أرست منهجية عمل مرنة تسهم في تعزيز استشراف المستقبل وترسيخه كأسلوب أمني لمجتمع مستدام من خلال تبادل أفضل الممارسات التي تحقق جودة الحياة للمجتمع وتحافظ على أمنه بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة في الاهتمام بالأسرة كنواة للمجتمع.

من جابها قالت العقيد الدكتورة رقية المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي: حرصنا في هذه النسخة في هذا العام على استشراف المستقبل في مجال أمن المجتمع مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أهمية تضافر الجهود وتكاملية الأدوار لتعزيز جودة الحياة.

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