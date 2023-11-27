حكومة عجمان تعلن عن أجندة احتفالاتها بعيد الاتحاد

المصدر: عجمان - وام

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بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت حكومة عجمان عن أجندتها المقررة لتنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات في عجمان، احتفاء بمرور 52 عاماً على تأسيس الدولة، وإبرازاً لرحلة الاستدامة المميزة للدولة منذ التأسيس حتى اليوم.

ومن المقرر تدشين فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاتحاد من اليوم إلى 3 ديسمبر وتزدان احتفاليات عجمان بما اعتمدته اللجنة العليا لاحتفالات عيد الاتحاد الـ52 بأبوظبي من محاور هذا العام، بالارتكاز على رحلة الاستدامة المتميزة للدولة منذ تأسيسها حتى اليوم.

ويشتمل برنامج الاحتفال على مسيرة ورشة الاستدامة، بعنوان «نحن من نصنع المستقبل» بحديقة الصفيا، وعرض سيرة 20 شخصية وطنية إماراتية ، كما يشتمل برنامج الاحتفال على مسيرة الاتحاد 52 التعريفية بمنطقة الزورا ومحميتها الطبيعية.

إنجازات

وأكد يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، على أهمية المناسبة الوطنية، وإبرازها بالشكل الذي يليق بإنجازات الاتحاد، والاستعدادات الخاصة ببرنامج وفعاليات الاحتفالات بعيد الاتحاد 52 على مستوى إمارة عجمان، كما أكد على الدور الرئيس الذي تلعبه مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في عجمان، والتي تشارك بسلسلة فعاليات منوعة، تخليداً لذكرى الاتحاد، وتعبيراً عن حب الوطن والولاء للقيادة.

ومن جهته، قال وليد الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية: في هذا اليوم يُسعدنا أن نُعبر عن اعتزازنا بذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، إن هذا الازدهار والتقدم، الذي نشهده اليوم، هو ثمرة عمل مستمر وإخلاص لأبناء هذا الوطن، الذين يسعون جاهدين لرفع راية الإمارات عالية، وإننا نتذكر بامتنان وتقدير رمز الاتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، الذين رسموا بصمتهم الراسخة في بناء هذا الاتحاد العظيم.

مسيرة

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 هو احتفال بمسيرة رائدة من الإنجازات الملهمة في كافة المجالات، وامتداد لمسيرة النجاحات الإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها، القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتتواصل اليوم في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تستكمل مسيرة البناء والتنمية، برؤية طموحة تستشرف المستقبل.

مناسبة وطنية

وأكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية جليلة، نقف أمامها إكباراً واعتزازاً وفخراً بما تحقق من مكتسبات حضارية، وقال: نحتفي في عيد الاتحاد بذكرى قيام دولتنا الحبيبة الذي تأسس عام 1971، على يد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، وبما حققته مسيرة الـ 52 سنة من تقدم وازدهار، بات نموذجاً فريداً تحتذي به الأمم في بناء الإنسان، ونهضة المجتمعات، وخارطة لمستقبل مشرق.

تهنئة

وهنأ المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، القيادة الرشيدة، وكافة أبناء دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، مؤكداً أن الاحتفال بذكرى عيد الاتحاد الـ 52، يشكل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة التي أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفضل إرادة وحكمة الآباء المؤسسيين، وعزيمة قيادتنا الرشيدة التي تكمل المسيرة، وتمضي بدولتنا بثبات نحو مستقبل واعد، ونهضة تنموية شاملة، بسواعد وعقول شابة، أبدعت وتميزت في شتى المجالات.

تقدم

ومن جهتها، قالت هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء «اليوم، نحتفل بعيد الاتحاد لقيام دولتنا كنموذج يلهم العالم بأسره في التلاحم والأخوة التي تجمع إماراتنا، والذي يمثل قاعدة متينة لتحقيق التقدم المستمر في شتى ميادين الحياة، حيث تأتي ذكرى اتحادنا لتذكرنا بالجهود المضنية والعطاء اللامحدود

لحكامنا.

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