نجاح كبير لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جامعة دبي بنجاح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة 2023 للشباب بمشاركة دولية متنوعة والذي عقد بمقر الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية أخيراً، وجمع المؤتمر 118 مندوباً إلى جانب 10 خبراء من ذوي الخبرة، و26 مشرفاً من جنسيات مختلفة وخمس قارات، مما مثل احتفالاً حقيقياً بالتنوع العالمي.

كان المؤتمر بمثابة منصة حيوية للحوارات الدولية، وتعزيز الدبلوماسية والتعاون والنقاش المستنير بين المشاركين الذين ينتمون إلى 10 جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة داخل الدولة منها جامعة دبي، وكلية الدراسات الدولية المتقدمة في دبي والشارقة، وAIS، وDIS، وLFIGP، وجامعة بلباو في دبي، وجامعة ميدلسكس ومدرسة المواكب في القرهود والبرشاء.

وأثبت المؤتمر هذا العام أنه تجمع استثنائي للقادة الشباب الذين أظهروا اهتماماً كبيراً بالقضايا العالمية .

وأعرب الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي عن سعادته بالترحيب بمشاركة طلبة الجامعات والكليات والمدارس في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة 2023 والذي يستهدف توعية الشباب بالقضايا العالمية المعاصرة.

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