شرطة رأس الخيمة تدشن مركبة بحث وإنقاذ متطورة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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دشن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مركبة بحث وإنقاذ حديثة متطورة وتتميز بمواصفات ذكية. وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أن انضمام هذه المركبة التي تتمتع بمواصفات خاصة تتوافق وطبيعة عملها في مجال البحث والإنقاذ يعتبر إضافة نوعية جديدة لأسطول مركبات شرطة رأس الخيمة التي تحرص دوماً على مواكبة الأحداث والمستجدات وتعزيز الأمن والأمان والنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور في حالات الطوارئ المقرونة بالأحداث الطبيعية من سيول وجريان وديان وغيرها.

واستمع القائد العام من المقدم سالم بورقيبة مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة عن شرح لمهامها ومواصفاتها وأنه تم تجهيز المركبة الجديدة بمجموعة أدوات تتواءم وطبيعة المهام الموكلة إليها لمساعدتها على تقديم خدمات الإخلاء وسحب المركبات في حالات السيول والفيضانات، والبحث والإنقاذ في مختلف المناطق الجبلية والصحراوية والأودية بفاعلية وكفاءة عالية بما يعزز من عمليات الجاهزية والاستعداد وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع.

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