قطاع شؤون العمليات يناقش رؤيته ضمن «خطة شرطة دبي 2024 –2033»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ورشة العمل الخاصة بضباط قطاع العمليات، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 - 2033.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع شؤون العمليات، رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 - 2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التراكيز الاستراتيجية»، تهدف إلى مناقشة أهم التحديات، ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد اللواء الغيثي أن الورشة مهمة في مناقشة الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى تطوير آليات العمل على مستوى شرطة دبي وإمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة وغيرها من المجالات.

وخلال الورشة، استمع المشاركون إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل، والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية، من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى، ووصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.

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