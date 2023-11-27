تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. عبور 10 شاحنات مساعدات إماراتية إلى غزة

المصدر: أبوظبي، العريش - البيان ووام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في تقديم الدعم لسكان غزة، حيث عبرت، أمس، 10 شاحنات من الهلال الأحمر الإماراتي إلى قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات غذائية.

وتحوي المساعدات المقدمة 16520 طرداً غذائياً، يبلغ وزنها 247.8 طناً، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، الذي يواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

يأتي ذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف. وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تسيير جسر جوي، بلغ 75 طائرة لليوم الـ 21، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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