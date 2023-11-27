حاكم الشارقة يعلن حزمة مشروعات تنموية في دبا الحصن بملياري درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في حفل تدشين المباني التجارية في مدينة دبا الحصن، حزمة من المشروعات التنموية للمدينة تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري درهم.

وكشف صاحب السمو حاكم الشارقة عن تفصيلات المشروعات التنموية المقبلة على مدينة دبا الحصن، قائلاً سموه: «نحن اليوم نضع حجر أساس لعدة مشروعات تطويرية لمدينة دبا الحصن تطويراً ليس بكامل لأن كثيراً من المشروعات لم تتهيأ ولم تُرتب ولكن ستلحق إن شاء الله بالركب، المشروعات التي سترونها هذه الأيام تبلغ قيمتها ملياري درهم، وهي مشروعات جميعها حيوية، بدءاً من المستشفى إلى الإسكان وكلها تمسّ المواطن، وكذلك مشروعات التنمية التي تخدم حاجة الإنسان هنا في هذه المنطقة، حاجته للمسكن والوظيفة والصحة»، متمنياً سموه الصحة والعافية للجميع.

وأشار سموه إلى أن المستشفى سيضم عيادات خارجية متخصصة وسيقدم خدمات طبية عديدة عالية المستوى للمرضى، كما سيتم تزويده بمهبط طائرة مروحية للحالات الطارئة والحرجة، لتنقلها إلى مستشفى الجامعة بالشارقة مباشرة، متمنياً سموه للجميع الصحة والسلامة.

وأشار سموه إلى أن مشروع المباني التجارية يمتلك موقعاً متميزاً وتصميماً جميلاً، وإطلالةً على البحر والقناة المائية، وعملت الحكومة على تطويرها وإعادة بنائها، موجهاً سموه بتعويض أصحابها بمبلغ 150 ألف درهم عن الفترة السابقة التي توقف عن أصحابها الدخل، مؤكداً سموه أنها حقٌ لهم وليس منحةً أو مكرمة.

وشاهد سموه في حفل التدشين مادة مرئية لمراحل تنفيذ مشروع المباني التجارية، وأهم العناصر الفنية والمعمارية التي نفذت بها لتضفي طابعاً متميزاً على الواجهة المطلة على كورنيش دبا الحصن، وتفضل بعدها سموه بتسليم ملاك المباني سندات الملكية الخاصة بهم، مقدمين شكرهم وتقديرهم لسموه.

حجر الأساس

ووضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مجمع جزيرة الحصن السكني، ومستشفى دبا الحصن، ومركز دبا الحصن التجاري.

واطلع سموه على التصميمات الخاصة بالمشروعات التي تقع على جزيرة الحصن متعرفاً إلى أبرز الطرز التي صممت وفقها المشروعات وأهم المرافق والخدمات التي ستلحق بها لخدمة القاطنين في مدينة دبا الحصن وزوارها.

وسيوفر المجمع في المرحلة الأولى 124 وحدة سكنية ذات تصميمات متنوعة تصل في عدد مرافقها إلى 5 غرف نوم وبما يتناسب مع الفئات الاجتماعية المستهدفة في خدمات الإسكان، ومختلف الخدمات والمرافق الرئيسة من محال تجارية وحضانات وقاعات رياضية وقاعات متعددة الاستخدام ومواقف للسيارات وغيرها.

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مسجد الطياري، الواقع في منطقة المهلب على شارع الكورنيش في مدينة دبا الحصن، والذي تستوعب مساحاته الداخلية والخارجية 800 مصلٍّ ومصلية.

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