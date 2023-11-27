تمديد التسجيل في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حتى 15 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، عن تمديد فترة التسجيل في فئاتها الرئيسية بدورتها الثانية حتى 15 ديسمبر 2023 بدلاً عن 30 نوفمبر الجاري، نظراً للإقبال المتزايد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الدولة على المشاركة، ولإتاحة الفرصة لاستقبال مزيد من طلبات الترشح.

ودعت اللجنة المنظمة لـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أصحاب المزارع والعزب والمزارع التجارية المتميزة على مستوى الدولة للمسارعة في التسجيل والترشح للجائزة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضحت اللجنة أنها تستقبل طلبات التسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسة حتى 15 ديسمبر 2023، بينما يكون التسجيل في المهرجانات والمسابقات المصاحبة مفتوحاً، والتي تتضمن مسابقات متنوعة لأفضل منتج من التمور وأفضل السلالات ومسابقة الحليب ومسابقة الأوزان ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مسابقة الطهي للأسر المنتجة بالمنتجات المحلية وغيرها الكثير.

وتبلغ قيمة الجوائز التي تمنحها الجائزة في دورتها الثانية أكثر من 10 ملايين درهم، مقسمة على المشاركين في الفئات الرئيسية للجائزة، والمشاركين في عدد من المسابقات المصاحبة، ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في الوثبة، وكذلك المشاركين في عدد من المهرجانات التي تنظم في إطار الجائزة.

وتم تقسيم الجائزة إلى أربع فئات رئيسية، تشمل الفئة الأولى ثماني فئات فرعية للمزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، فئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

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