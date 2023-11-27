«قانونية دبي» تكرم موظفيها المتميزين لتعزيز التنافسية في الأداء الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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أقامت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حفلها السنوي لتكريم موظفيها المتميزين، وذلك تعزيزاً لقيم التنافسية، وتحفيز القدرات للارتقاء بعمل الدائرة وتطوير أدائها، لتكون قادرة بموظفيها على تحقيق أهدافها في ريادة العمل الحكومي، وإنجاح خططها في التميز المؤسسي.

وشمل التكريم مختلف الفئات الوظيفية، وفقاً لمعايير التميز التي وضعتها الدائرة في هذا الشأن، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى فرق العمل واللجان، بما يعكس حرص كوادر الدائرة على الإتقان، وإعلاء روح الفريق بشغف التميز وتطلع الريادة.

حرص

وفي هذا السياق، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، حرص الدائرة على وضع سياسة واضحة تستند إلى معايير منهجية توفر الثقة المؤسسية، وتوفر بيئة تنافسية تحفز لدى الجميع سعياً دؤوباً نحو التميز، بهمم عالية، وطاقات متوثّبة، وقدرات متطلعة، باعتبار أن التميز أولوية ونهج راسخ في حكومة دبي، وأن استمرارية هذا التميز مرهون بتهيئة المناخ، الذي يسهم في إثراء الكفاءات وتطوير الممارسات، لتحقيق أقصى مستوى من الأداء في العمل الحكومي.

روح الفريق

وأوضح الدكتور بالهول أن الإخلاص في العمل لا ينفصل عن مهارة الاختصاص، وأن العمل بروح الفريق هو الضامن الحقيقي لعطاء تتكامل فيه الرؤى، وتتحد لأجله الجهود، وأن الشعور بالمسؤولية حافز قوي الأثر لإنجاز يتسم بالاحترافية والمهنية والاستباقية، لينعكس ذلك كله في أداء مؤسسي يتجاوز التحديات بكل فهم ووعي، ويرسم التطلعات بكل جد وتفانٍ.

جهود

ودعا مدير عام الدائرة جميع موظفيها إلى مضاعفة الجهود للمشاركة الجادة في صناعة المستقبل، الذي نمضي نحوه جميعاً بكل عزيمة، استلهاماً من فكر ونهج وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي ترسخ لدينا روح المبادرة والإنتاجية وإعلاء القيم الرفيعة، وجعل التميز ثقافة مؤسسية تلبي تطلعاتنا جميعاً في أداء حكومي، عنوانه «التميز والابتكار والريادة.

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