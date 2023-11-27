مركز محمد بن راشد للفضاء يستضيف رواد فضاء البعثة 69

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مركز محمد بن راشد للفضاء طاقم فريق البعثة 69، والتي تضم رواد فضاء من وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، في زيارة تاريخية لدولة الإمارات.

البعثة الاستكشافية 69 هي البعثة طويلة المدى رقم 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ضمت: روسكوزموس ديميتري بيتيلين، وسيرجي بروكوبييف، وأندري فيدياييف، ورواد فضاء ناسا فرانك روبيو، وستيفن بوين، ووارين هوبيرغ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي خاض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وستمتد زيارة رواد فضاء البعثة 69 على مدار 5 أيام ستكون مليئة بالأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية، بقيادة رائدي الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، مما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وإلهام جيل الشباب.

وسيشارك رواد الفضاء خلال الأيام المقبلة في جلسات تفاعلية بعدة جامعات في أنحاء الدولة، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا في دبي، والجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة الجديدة، وجامعة يورك أبوظبي، حيث سيشاركون تجاربهم ورؤاهم القيمة، مما يزيد من شغف استكشاف الفضاء بين الطلاب.

ومن أبرز أحداث الزيارة أيضاً مشاركة الطاقم في منتدى دبي للمستقبل، حيث سيشاركون في حلقة نقاش حول «التعلم من الفضاء لأجل الإنسانية» اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك سيشارك رواد الفضاء في جولات ثقافية، ليتعرفوا إلى التراث الغني والتاريخ النابض بالحياة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إماراتي دبي وأبوظبي، وتمثل هذه الجولات شهادة على الثقافة عميقة الجذور في البلاد ومزيجها المتناغم مع التطلعات المستقبلية.

وحول هذه الزيارة قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «سعداء باستضافة طاقم البعثة الاستكشافية 69، في زيارة ترمز إلى الشراكات الدولية القوية، التي عززناها خلال مسيرتنا الطموحة لاستكشاف الفضاء.

نجاح مهمة «طموح زايد 2» إلى محطة الفضاء الدولية، بقيادة سلطان النيادي، خير دليل على جهودنا المستمرة في تطوير مهمات الفضاء المأهولة، كما أننا متحمسون لتبادل المعرفة وتعزيز جهودنا في إلهام الشباب، من خلال هذه الزيارة».

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