"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر غداً الاثنين

المصدر: البيان

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قالت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية بأن المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الجاري ستصرف الاثنين الموافق 27 من الشهر، بقيمة إجمالية تبلغ (749,052,192.81) درهم، بزيادة قدرها (25,297,908) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (723,754,284.73) درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,386) مستفيداً، بزيادة قدرها (1,534) عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,852) مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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