خالد المدفع: فعاليات وعروض تتماشى مع «عام الاستدامة» وتعزز الانتماء للوطن

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، في حوار لـ«البيان»، أن الشارقة على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم أفضل الفعاليات والعروض في أبرز معالم الإمارة ووجهاتها الترفيهية المميزة للاحتفال بالمناسبة الوطنية، وترحب بجميع الزوار من شتى أنحاء العالم لمشاركة البهجة والأجواء الاحتفالية مع جميع المواطنين والمقيمين لنفتخر بوطننا الغالي.

وأشار المدفع إلى أن كل الفعاليات تتماشى مع «عام الاستدامة»، وذلك من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي واتباع عادات صديقة للبيئة، كما ستكون احتفالات هذا العام مميزة بالطابع التراثي سعياً إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، مثمناً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه لجهود الاستعداد لاحتفالات عيد الاتحاد الـ52.

لوحات وطنية

وقال خالد المدفع إن الشارقة تستضيف فعاليات متنوعة وشاملة خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل في مختلف مناطق الإمارة، متضمنة لوحات فنية وطنية وعروضاً ترفيهية، وورشاً ترفيهية وتعليمية ومسابقات بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية، منها المجالس البلدية، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للدفاع المدني ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وتعاونية الشارقة، وهيئة الوقاية والسلامة ودائرة شؤون الضواحي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة التنمية الاقتصادية، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ومركز الخبراء لصعوبات التعلم، وإدارة سلامة الطفل، وغيرها من الجهات.

الشارقة تتزين

وبخصوص المدن التي ستحتضن الاحتفالات، والمناطق التي تقام فيها الفعاليات، لفت المدفع إلى أن الاحتفالات ستتوزع على مدن ومناطق عدة، منها متنزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن، وفي مدرج خورفكان وسوق شرق، ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكنية في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وقرية التراث في الحمرية.

أما عن أبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة لها، فأوضح أنها ستحتضن الكبار والصغار، والمواطن والمقيم والزائر، وتحرص لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد دائماً على تقديم فعاليات متنوعة ومختلفة لكل زوارها من داخل وخارج الدولة، وذلك من خلال تعزيز الهوية الوطنية والموروث الوطني، بمشاركة الأسر المنتجة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أهم المعالم السياحية في كل مدن الشارقة.

وعن مكان حفل الافتتاح والجديد ، قال خالد المدفع إن حفل الافتتاح الرئيسي والرسمي سينطلق في متنزه الشارقة الوطني في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساءً، بحضور المسؤولين وأعضاء لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني والمجالس البلدية، كما أن كل احتفالات إمارة الشارقة تتماشى مع «عام الاستدامة»، وذلك من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي واتباع عادات صديقة للبيئة، كما ستكون احتفالات هذا العام متميزة بالطابع التراثي سعياً إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

مسيرة وطنية

ويشهد صباح الأربعاء 29 نوفمبر، مسيرة وطنية تبدأ الساعة الـ8 صباحاً من الجامع الكبير ولغاية حصن الذيد، وتضم جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وطلاب وطالبات المدارس من المواطنين والمقيمين في مدينة الذيد.

وتتضمن فعاليات مدينة الذيد مبادرة «وطن أخضر»، والتي ستتضمن زرع وتوزيع شتلات تماشياً مع عام الاستدامة، وستوافق الفعالية يوم 30 نوفمبر ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً.

وأقيمت فعاليات منطقة مليحة، يومي 23 - 24 الجاري في القرية التراثية التي تعكس الطابع البدوي القديم.

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