«جاهزية» تؤهل 500 كادر طبي في برنامج التطوع الصحي والإنساني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنهى 500 كادر طبي من الفريق الإماراتي الطبي التطوعي من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة، التدريب التخصصي في برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» ضمن منهج موحد ومعتمد ودولياً من أبرز المؤسسات التدريبية الطبية والمستشفيات الجامعية الأمريكية والأوروبية والبريطانية بإشراف أطباء الإمارات والمؤسسة الوطنية للتدريب (تدريب) وأكاديمية الإمارات للتطوع.

ويهدف البرنامج الإماراتي إلى إعداد المتطوعين الصحيين في التطوع الصحي المجتمعي لتدريب الأطباء والممرضين والمسعفين في مجال الطب الميداني المجتمعي وطب الطوارئ وطب الكوارث والطب الإنساني، وإكسابهم مهارات عملية وإعداد قائمة من البيانات بالكوادر الطبية المدربة والمعتمدة والجاهزة لدعم مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة وغير الربحية، ويتم الاستعانة بهم للاستجابة الطبية كفرق طبية تطوعية احتياطية مؤهلة ومدربة.

وتمكن برنامج «جاهزية» الذي دشن رسمياً عام 2020 بمبادرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، من تدريب ما يزيد على 5 آلاف كادر طبي ومهني من العاملين الصحيين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، أن البرنامج التدريبي لإعداد العاملين الصحيين في التطوع المجتمعي والإنساني (إعداد) يعد الأول من نوعه في المنطقة وسيمكن الكوادر الطبية من رفع أدائها العملي وبناء قدراتها وتأهيلها للاستجابة الطبية في ميادين العمل المجتمعي محلياً والإنساني عالمياً بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وغيرها من مؤسسات الدولة الصحية والتطوعية والإغاثية.

وأكد أن ملتقى الفرق الإماراتية الطبية التطوعية والاحتياطية تضمن محورين أساسيين، الأول أكاديمي ومهني لبناء القدرات والجاهزية والتأهب الطبي، والثاني مجتمعي يمكن العاملين الصحيين من خدمة المجتمع ورد الجميل من خلال التدريب على إدارة وتشغيل عيادات الإمارات المتحركة والمستشفيات الميدانية والمتنقلة في الأحياء السكنية والعمالية.

وقال إن الملتقى ينظم أسبوعياً في مختلف إمارات الدولة بمبادرة من «جاهزية»، لإكساب المتطوعين الصحيين مهارات تدريبية مهنية ومجتمعية وإنسانية وتمكنهم من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال إتاحة الفرص لمختلف التخصصات، خصوصاً الكوادر الإدارية والطبية والفنية من العاملين الصحيين، والمشاركة في المبادرات الإنسانية ضمن الفرق الإماراتية الطبية التطوعية والعيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية.

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