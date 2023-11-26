«أبوظبي للغة العربية» يعتزم إصدار أعمال الدورة الثالثة للمنح البحثية

المصدر: أبوظبي - وام

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يعتزم مركز أبوظبي للغة العربية إصدار أعمال الدورة الثالثة لبرنامج المنح البحثية وتجهيزها للطباعة والنشر تمهيداً لإطلاقها ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات خلال فعاليات الدورة الـ 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024.

ويسعى المركز من خلال هذا البرنامج الذي أطلقه في العام 2021 إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية وتشجيعهم على تقديم مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتنهض بوعي وفكر القراء، وترتقي بمجالات وحقول البحث العلمي.

ولهذه الغاية، يقدم البرنامج من ست إلى ثماني منح سنوياً في المجالات التالية «المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، والخط العربي، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات في مجال علوم اللغة العربية كافة»، ويرصد لها مبلغ إجمالي سنوياً بقيمة 600 ألف درهم.

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