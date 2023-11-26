«برجيل القابضة» تفتتح مركزاً لجراحة اليوم الواحد في الشهامة

المصدر: أبوظبي - وام

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دشنت برجيل القابضة مركزاً متطوراً لجراحة اليوم الواحد في منطقة الشهامة في أبوظبي.

شهد افتتاح المركز منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي والدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة أبوظبي والدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وعدد من كبار المسؤولين.

وقال منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي نواصل في الدائرة العمل مع الشركاء في قطاع الرعاية الصحية للمضي في تعزيز جودة وتوافر الخدمات الصحية في الإمارة بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وأضاف: نتطلع إلى إسهام مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الشهامة في توفير خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية ثم الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وكانت منشأة برجيل القابضة في الشهامة منذ سنة 2014 مركزاً طبياً قبل أن يتم تحويلها إلى مركز حديث لجراحة اليوم الواحد.

ويتخصص المركز في جراحات اليوم الواحد وقد تم تصميمه خصيصاً لتقديم تجربة علاجية سريعة وشاملة تقلل بشكل كبير الحاجة إلى الإقامة فترات طويلة في المستشفى وتعزيز راحة المريض بتبسيط التعافي كما أن المركز مجهز بأحدث التقنيات الطبية ويديره فريق من المتخصصين المدربين والمعتمدين عالمياً ويضمن المركز حصول كل مريض على أعلى مستوى من الرعاية.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة أهمية هذا الإطلاق مضيفاً يعد إطلاق مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة علامة بارزة على التزامنا المستمر توفير خدمات طبية متخصصة يسهل الوصول إليها ويقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجاتها الصحية الفريدة.

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