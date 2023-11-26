«هيئة المعاشات» توجّه بأفضل الخدمات للمتعاملين وتقر ميزانية 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس اجتماع المجلس السابع لعام 2023 والذي ناقش جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجنة الاستثمار المتفرعة عن المجلس.

وناقش المجلس قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 والذي يهدف لتحقيق الاستدامة المالية للهيئة وتحقيق رؤيتها بإيجاد نظام معاشات رائد ومتميز وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية.

ووجه المجلس إدارة الهيئة بتوضيح أهم جوانب القانون الجديد للشركاء من جهات العمل والموظفين العاملين لديها خصوصاً فيما يتعلق بتطبيقه على الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 بينما يحتفظ المشتركون الحاليون بحقوقهم المكتسبة بقانون المعاشات الحالي رقم 7 لسنة 1999، كما وجه الإدارة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمتقاعدين من الهيئة.

كما ناقش المجلس مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2024 وقام بإقرارها، كما أعاد تشكيل إحدى لجانه المتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، واطلع على مستجدات مشروع التحول الرقمي، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى «122.570» مشتركاً بزيادة قدرها «31.309» مشتركين، مقارنة بنحو 91.261 مشتركاً عن الفترة من العام الماضي كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى 12.792 جهة بزيادة قدرها 4.944 جهة، مقارنة بـ 7.848 جهة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع بنهاية أكتوبر 2023 إلى 19.822 متقاعداً مقارنة بـ «18.888» متقاعداً عن الفترة نفسها من العام الماضي وانخفض عدد المستحقين إلى 8.320 مستحقاً، مقارنة بـ «8.489» مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت النفقات التأمينية للهيئة لشهر أكتوبر 2023 إلى «421.093.085» درهماً، بزيادة بلغت «26.839.939» درهماً، مقارنة بـ«394.253.146» درهماً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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