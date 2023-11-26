افتتاح محطة كهرباء «الشريشة» في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، محطة «الشريشة» الرئيسية في رأس الخيمة، أحد مشاريع دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية في الإمارة، قبل أن يتفقَّد مركز الغيل لتخزين وضخ وتوزيع المياه، قُبيل التدشين الرسمي للمشروع الذي يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتأمين منظومة مستدامة لنقل وتوزيع المياه في المنطقتين الشمالية والوسطى.

وقال يوسف آل علي، إن «محطة كهرباء الشريشة، جهد 132/33/11 ك.ف، وسعة استيعاب 270 ميغافولت أمبير، واحدة من محطات الكهرباء الرئيسية الجديدة التي تنفذها الشركة على مستوى إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن المشروع تم إطلاقه في نهاية الربع الأول من 2021، ورُصد له مبلغ استثماري يقدر بـ 181 مليون درهم، بما في ذلك تكلفة ربط المحطة بمحطة النخيل الرئيسية، لضمان استمرارية وكفاءة الطاقة الموزعة من خلالها».

وأوضح آل علي أن «المحطة الجديدة ستخدم منطقة الشريشة والمناطق الصناعية والتجارية المجاورة، كما ستسهم في تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة، مؤكداً أن»الاتحاد للماء والكهرباء«تضع بعين الاعتبار معدل النمو السنوي وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها، وما يرتبط بذلك من ضرورة التوسع في الشبكة، مع تبني نهج استراتيجي يركز على التقيّد بمعايير كفاءة الاستخدام، وحماية البيئة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كركائز أساسية لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

وخلال تفقده مركز تخزين وتوزيع المياه الكائن بمنطقة «الغيل» في إمارة رأس الخيمة، قبيل التدشين الرسمي للمشروع الذي تم إنجازه مؤخراً، قال آل علي إن «المركز يأتي جزءاً من منظومة متكاملة لإدارة قطاع المياه تحت مظلة استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، ويندرج ضمن مشاريع رفع السعة التخزينية والمدى التوزيعي للمياه على مستوى المناطق الجغرافية».

ولفت إلى أن «المشروع يسهم في تأمين احتياجات المياه الحالية والمستقبلية للعديد من المواقع بالمنطقتين الشمالية والوسطى، بما في ذلك احتياجات مزارع القمح ومشاريع مزارع الأبقار، ضمن منظومة الربط مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في منطقة حمدة من جهة، والربط المماثل مع هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقتي مصفوت والمدام من جهة أخرى، وهي مشاريع الربط الاستراتيجي القائمة على مستوى الجهات الثلاث ».

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