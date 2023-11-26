«أديف 2023» يستشرف مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات

المصدر: أبوظبي - وام

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يستضيف معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف 2023» روّاد العالم في قطاع الأغذية والمشروبات في الفترة من غد وحتى 29 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويشكّل فرصة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات الغذائية، إضافةً إلى توفير منصة مثالية للقاء الشركات والأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويستقطب المعرض 1300 علامة تجارية مشاركة إلى جانب 26 جناحاً دولياً، مع استضافة 260 من المشترين الدوليين الذين جرى اختيارهم بعناية.

وتنظم مجموعة «أدنيك» معرض أبوظبي الدولي للأغذية بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يهدف المعرض في دورته لعام 2023 إلى تسليط الضوء على النمو الكبير الذي حقّقه قطاع الأغذية الوطنية، إضافة إلى استكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.ويشكل «أديف 2023» الذي يمتد على مساحة تصل إلى 28 ألفاً و465 متراً مربعاً فرصة مثالية للزوار للمشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي تسلّط الضوء على ثراء وتنوع قطاع صناعة الأغذية والمشروبات العالمي. ويوفر المعرض ضمن برنامج المشترين الدولي مساحة حصرية للمشترين والموردين من الفئة الأولى، والتي تتيح لهم التواصل وتكوين شراكات مجدية وفاعلة.

إضافة إلى ذلك، سيتمّ تنظيم مؤتمر أديف الذي يمكن للمشاركين حضوره مجاناً، والذي سيوفّر معلومات قيّمة من أكثر من 30 متحدثاً من الخبراء في القطاع، تتناول موضوعات مهمة مثل الشبكات الغذائية المُستدامة، والسلامة الغذائية، والممارسات الزراعية.

وخصصت منطقة الشركات الناشئة في معرض «أديف 2023» لرواد الأعمال الناشئين لعرض أحدث ابتكاراتهم، حيث تم تصميم هذه المنطقة لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية والإقليمية.

كذلك، ستحتفي جوائز أديف للابتكار بالمنتجات والمبادرات الرائدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، حيث سيتم تكريم أصحاب الإنجازات في مجالَي التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.

ويتضمن معرض «أديف 2023» برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة وأهمها معرض الذواقة العالمي الذي يقدم للزوار فرصة لتجربة النكهات العالمية المتميزة احتفاءً بالذوق والاستدامة في عالم الطهي.

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