سقوط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية والشرقية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استمر طقس اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع تكوّن السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية نهارا، ويكون رطباً ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.



وهطلت اليوم أمطار غزيرة مع برق ورعد على مطار الفجيرة الدولي وميناء الفجيرة وصفد ومتوسطة إلى غزيرة على السودة بالفجيرة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على العين في الهير وسويحان وعلى طريق القوع ـ أم العوش وطريق رقيعات القوع، وكانت خفيفة على غريبة ونعمة في العين.

وكانت خفيفة على مناطق متفرقة من الفجيرة وسد الرفيصة واستراحة السحب، ومتوسطة على الفاو والعويد وغزيرة على شارع الشيخ خليفة باتجاه المدام ومتوسطة على الفاية والرويضة والخزامية، كورنيش الشارقة في الشارقة ومرموم ومتوسطة على الجمرية وبر دبي وأبو هيل وديره والممزر في دبي.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في الروضة (العين) بمقدار 31.7 درجة مئوية عند الساعة الثانية والربع عصرا، وسجلت أدنى درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بمقدار 10.6 درجات مئوية عند الساعة الخامسة والربع صباحا بالتوقيت المحلي للإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد "الأحد" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ويكون رطبا ليلا وصباح الاثنين مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتأثرت الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بشكل سريع على الدولة مصاحباً معه تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب تتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

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