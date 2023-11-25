جاهزية تامة.. شرطة دبي تؤكد أهمية الحذر وتجنب مجاري المياه في التقلبات الجوية

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أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية توخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال سقوط الأمطار، وتجنب مجاري المياه والابتعاد عن الأودية، مشيرةً إلى أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

كما أكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي قد تقع خلال سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، مُشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.

وأكدت شرطة دبي أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار إلا بعد متابعة الأحوال الجوية والمناخية.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنيةً للجميع السلامة والأمان.

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