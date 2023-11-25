مروان الحاج.. قصة نجاح في الإبداع والابتكار

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على رعاية إبداعات وابتكارات موظفيها من أصحاب الهمم وتوفير بيئة ممكنة لهم لإظهار إبداعاتهم وتعزيز نجاحاتهم، ويوجد في الهيئة كوكبة من أصحاب الهمم ممن لديهم قصص نجاح لافتة، احتضنتها الهيئة وعززت مسيرة نجاح أصحابها.

مروان محمد حسن الحاج، مدير تحليل ومتابعة أمن التقنيات التشغيلية في قطاع نقل الطاقة، انضم إلى هيئة كهرباء ومياه دبي عام 2007، وحظي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باختياره سفيراً لمعرض إكسبو 2020 دبي للعمل على ملف المعرض.

إنجازات

يمتلك مروان في جعبته العديد من الإنجازات الأخرى، من بينها الفوز بجائزة «المشاريع الخاصة» ضمن جوائز «نجوم ديوا» الداخلية لتكريم الموظفين المتميزين، كما يتولى قيادة وحدة التدشين والصيانة، التابعة لإدارة أمن تقنية العمليات التشغيلية في الهيئة، والإشراف عليها.

ومروان عضو في العديد من فرق العمل في الهيئة، ومنها فريق الطوارئ المسؤول عن استعادة جميع أعطال الشبكة في مدينة دبي، وفريق الموارد الفنية في برنامج دبي للتميز الحكومي، ولجنة إدارة المشاريع، وغيرها.

الدمج المؤسسي

حصل مروان، بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي، على شهادة ماجستير في الابتكار وإدارة التغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية، كما يحمل شهادة اعتماد دولية في المعيار الدولي «برنس 2».

يؤدي مروان دوراً حيوياً في تشجيع أعضاء الفريق على تطبيق الاقتراحات المبتكرة وتعلّم مهارات جديدة، والتقدّم بطلبات الحصول على جوائز.

شارك أيضاً في برنامج توعوي داخلي يهدف إلى تعزيز الدمج المؤسسي لجميع موظفي الهيئة، كما شارك في إكسبو أصحاب الهمم 2023، وفي العديد من الأعمال التطوعية، كذلك يسهم مروان مع فريقه في إقامة ورش عمل داخلية، لمشاركة المعارف وإصلاح المعدات الحساسة.

أشاد مروان بحرص الإدارة العليا في الهيئة على توفير جميع الإمكانات اللازمة له ولزملائه من أصحاب الهمم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في بيئة عمل دامجة ومرنة تراعي كل احتياجاتهم، وتساعدهم على إطلاق قدراتهم ومواهبهم.

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