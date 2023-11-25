شرطة دبي تُطلع مسؤولاً أمنياً صينياً على إداراتها ومرافقها

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي الفريق شو غانلو نائب وزير الأمن العام، ومفوض الإدارة الوطنية للهجرة لجمهورية الصين الشعبية، وكان في استقباله اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور قيادات ومسؤولين في الشرطة.

وزار الفريق شو غانلو والوفد المرافق عدداً من الإدارات والمرافق التابعة للقيادة، منها إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، كما استمع إلى شرح مفصل حول التحضيرات الخاصة بالنسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والتي ستنطلق في 3 إلى 7 من فبراير المقبل.

كما استمع إلى شرح حول القمة الشرطية العالمية المزمع عقد نسختها الثالثة من 5 - 7 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء لتبادل المعلومات والتجارب، وأفضل الممارسات في العمل الشرطي.

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