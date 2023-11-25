بلدية دبي تفوز بجائزة «أفضل مبادرة حكومية لتحويل النفايات»

المصدر: دبي ـ البيان

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فازت بلدية دبي بجائزة أفضل مبادرة لتحويل وتقليل النفايات في (القطاع الحكومي) للعام 2023، إحدى فئات جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير.

وذلك عن مبادرتها «برامج تقليل النفايات وتحويلها عن مسار الطمر»، التي شارك فيها أكثر من 20 ألف متطوع أسهموا في الحد من تحويل المخلفات نحو المكبات العامة، وإعادة تدويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وصُمّمت هذه الفئة من الجائزة لتكريم الجهات الحكومية التي أسهمت بشكل فعّال في إحداث تغيير بيئي إيجابي، من خلال استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها لتحويل وتقليل النفايات وإعادة تدويرها.

جهود

وأكدت البلدية أن هذه الجائزة تعكس جهودها في تعزيز جاذبية واستدامة إمارة دبي، عبر محاور عملها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتقليل إنتاجها من المصادر، ورفع معدلات التدوير والمعالجة، بما يُسهم في تقليل البصمة الكربونية، والحدّ من التأثيرات البيئية السلبية للمخلفات والمطامر، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

واستعرضت البلدية من خلال مبادرتها الفائزة، مشاريع ريادية ومبادرات مسؤولية مجتمعية في المجال البيئي وإدارة النفايات، والتي أسهمت بتعزيز تحويل المخلفات العامة عن مسار الطمّر، والحدّ من الأضرار السلبية للنفايات.

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