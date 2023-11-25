«كهرباء دبي» تنظم مبادرة لتنظيف شواطئ محمية جبل علي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، لتنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية، التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في الإمارة بمشاركة 225 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفين من بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية الهيئة.

ونجح المشاركون في إزالة 800 كيلوغرام من القمامة عن شاطئ المحمية، بالإضافة إلى جمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على الشاطئ، والتي سيتم استخدامها في الأبحاث العلمية لدراسة البيئات البحرية. وساهم المشاركون في الحملة في تحسين نوعية المياه وموائل الحياة البحرية في المحمية.

وتعتبر الأعشاب البحرية التي تم جمعها مورداً قيماً، حيث يمكن استخدامها لصنع الأسمدة العضوية، مما يساعد في تقليل استخدام الأسمدة الاصطناعية، كما يمكن استخدامها لإنتاج الوقود الحيوي ومنتجات أخرى. وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الموظفين والشباب لدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعكس هذا الاهتمام ارتفاع مستوى الوعي بين أفرد المجتمع حول أهمية إحداث أثر إيجابي ومستدام، وضرورة اتباع الممارسات الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية من خلال الحفاظ على نظافة المحميات الطبيعية والتخلص من النفايات على أسس ومعايير تضمن تحقيق الاستدامة البيئية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز