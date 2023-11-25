مؤسسة تراحم الخيرية في دبي تدعم علاج 1400 حالة مرضية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي أن برنامجها الإذاعي «الناس للناس» نجح خلال ست سنوات في علاج 1400 حالة مرضية، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، وتوفير أجهزة طبية، وجلسات غسيل كلوي، وجلسات كيماوي، وتوفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، وزراعة كبد، إضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.

وأضافت: تكفلت المؤسسة، مؤخراً، بالتعاون مع الجهات الصحية والمختصة، بتحمل 400 ألف درهم تكلفة إجراء زراعة نخاع شوكي لمقيم من جنسية عربية يعاني من ورم في الغدة الدرقية وسرطان في الدم.

سرطان نادر

وأشارت المؤسسة إلى أن المريض البالغ من العمر 48 عاماً يعاني من مرض سرطاني نادر، وبعد محاولات عدة بالعلاج الكيماوي لم يحقق النتائج، وأكد الأطباء أن حالته الصحية تستدعي زراعة النخاع.

برنامج مصرح

وقال خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: «تم عرض حالة المريض في برنامج «الناس للناس»، الذي ترعاه المؤسسة ويذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 إف إم يوم الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر من كل أسبوع، والبرنامج مصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي».

وأضاف: «استطاع البرنامج تغطية معظم تكلفة عملية زراعة النخاع للمريض، بينما تحملت إحدى الجهات الصحية باقي المبلغ، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات الصحية للجراحة».

وأشار إلى دور برنامج «الناس للناس» في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاج إليها مرضى الأمراض المستعصية.

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