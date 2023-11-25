«هيئة الهلال الأحمر» توقّع عقود توريد أجهزة طبية لمستشفى في القاهرة

المصدر: القاهرة - وام

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وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقود توريد أجهزة طبية لمستشفى «أهل مصر لعلاج الحروق» في القاهرة، تنفيذاً لمبادرة الهيئة، التي أعلنتها خلال النسخة السابعة لـ«ماراثون زايد الخيري»، التي أقيمت في محافظة الإسكندرية العام الماضي، وتم توجيه ريعها لدعم قدرات المستشفى الطبية والعلاجية.

وقعت العقود نيابة عن الهيئة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية، بحضور فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهيئة، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

جاء ذلك خلال زيارة مريم خليفة الكعبي للمستشفى المذكور، حيث تفقدت أقسامه الطبية المختلفة، تمهيداً لافتتاحه وتشغيله.

وأكدت الكعبي أن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحرص على العمل الإنساني كونه ركناً أساسياً وبعداً مهماً في سياستها الخارجية، حيث دأبت على تقديم المبادرات الإنسانية، وفق عمل مؤسسي ونهج واضح.

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