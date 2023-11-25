النائب العام لأبوظبي يبحث مع وفد حقوقي بحريني سبل التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع وفد رسمي بحريني برئاسة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجبري، المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات المعنية في البحرين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلدين الشقيقين.

واطلع الوفد على جهود قسم التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، والخدمات الرائدة التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي للأجانب، وسهولة إنجاز المعاملات، كما استمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.

وأكد النائب العام، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها وبحث الإمكانات لدعمها في مختلف المجالات، خصوصاً النيابية والقضائية والقانونية.

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