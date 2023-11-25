«الخط الأزرق» يخدم مناطق تضم مليون نسمة و56.5 ملياراً منافعه الإجمالية

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: إن الخط الأزرق يمتد باتجاهين، الأول يمتد من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة رأس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية.

ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2) و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء مرآب للقطارات في منطقة الروية الثالثة.

وأكدت الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف).

فيما يتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%.

كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، و9 مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيليكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.

وأضاف: ينفرد الخط الأزرق لمترو دبي بعدد من السمات البارزة، فهو يضم أول جسر لمترو دبي فوق خور دبي، يبلغ طوله 1300 متر، ومحطة أيقونية في مرسى خور دبي، تتميز بتصميمها المعماري الفريد، وهي من تصميم الشركة الرائدة عالمياً (SOM) سكيدموري، أوينغس وميريل (Skidmore, Owings and Merrill).

وتعد أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، وهي التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، كما يضم أكبر محطة نفقية انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً.

وينفرد الخط الأزرق كذلك باعتباره أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية)، ويضم أيضاً محطتين انتقاليتين تربطان خطي مترو دبي، الأولى محطة سنتر بوينت على الخط الأحمر، والثانية محطة الخور على الخط الأخضر.

وأوضح معالي مطر الطاير أنه روعي في تحديد مسار الخط الأزرق، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040.

حيث يخدم الخط الأزرق، ومرسى خور دبي، وفستيفال سيتي التي تعد من أهم المناطق التطويرية الواعدة، ومدينة دبي العالمية التي تضم السوق الصيني ووحدات سكنية كبيرة، يقطنها ويزورها أكثر من 200 ألف نسمة، كما يخدم مناطق سكنية مثل الراشدية والورقاء ومردف.

وكذلك واحة دبي للسيليكون التي تعد أحد المراكز الحضرية في خطة دبي 2040، والمدينة الأكاديمية التي يتوقع أن يصل عدد طلابها عام 2029 إلى أكثر من 50 ألف طالب جامعي.

وسيكون تنفيذ مشروع الخط الأزرق وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في أنظمة القطارات، وروعي في تصميم المحطات الاستغلال الأمثل للمساحات، وتقليل تكلفة التنفيذ والتشغيل والصيانة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل المختلفة مثل حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة.

ويأتي اعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه في 9/9/2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقل في دبي، والخيار الأول لتنقل السكان والزوار، ويستحوذ على قرابة 60% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة التي تشمل إلى جانب المترو، حافلات المواصلات العامة، وترام دبي، ووسائل النقل البحري.

ونقل مترو دبي منذ تشغيله حتى أكتوبر الماضي 2.2 مليار راكب، وبلغ المتوسط اليومي لعدد ركاب المترو العام الجاري، أكثر من 685 ألف راكب يومياً، كما سجل مترو دبي نجاحاً كبيراً في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات التي بلغت 99.7%.

وساهم مترو دبي في تعزيز القوة التنافسية لدبي في تنظيم الفعاليات الدولية، وأهمها الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي شهد تنفيذ مسار 2020 لمترو دبي، بطول 15 كيلومتراً، وبسبع محطات، كما ساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية التنموية للإمارة، وفي تعزيز الأنشطة السياحية، ورفع قيمة العقارات القريبة من محطات المترو.

يحتفظ مترو دبي بمكانته أطول مشروع مترو في العالم دون سائق، ويبلغ طوله حالياً 90 كيلومتراً منها قرابة 52 كيلومتراً للخط الأحمر، و23 كيلومتراً للخط الأخضر، و15 كيلومتراً لمسار 2020، ويضم 53 محطة، بواقع 29 محطة في الخط الأحمر، و18 محطة في الخط الأخضر، و6 محطات في مسار 2020، وأسطوله مكون من 129 قطاراً، والمرافق والخدمات المتوفرة في محطات مترو دبي، من أفضل المرافق والخدمات العالمية.

تضمن الحفل عرضاً إبداعياً حياً لمعزوفة خاصة بمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وتضمن العرض الفني على خور دبي، تحليق 2500 طائرة درون، رسمت صورة ثلاثية الأبعاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ثم شكلت أهم المحطات التاريخية في مسيرة مترو دبي من 2009، حتى 2023.

حيث تحركت الطائرات لرسم مسار الخط الأزرق، عبر جسر المترو يعبر خور دبي باتجاه منطقة مرسى خور دبي، تخللها مرور فيري دبي، وانطلاق الألعاب النارية، ويختتم العرض باحتفالية متوجة بالألعاب النارية باللونين الأزرق والأبيض.

50.000 طالب جامعي في المدينة الأكاديمية يستفيدون من الخط الأزرق في 2029

المشروع يرفع إجمالي طول السكك الحديدية في دبي إلى 131 كم و78 محطة و168 قطاراً

الخط الأزرق أول مشروع مترو يعبر فوق خور دبي بطول 1.3 كم

المشروع يضم ثلاث محطات انتقالية هي الخور وسنتر بوينت والمدينة العالمية

الخط الجديد يضم أكبر محطة نفقية في شبكة المترو على مساحة 44 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 350 ألف راكب يومياً

تنفيذ محطة أيقونية بتصميم فريد في منطقة مرسى خور دبي على مساحة 8800 متر مربع بطاقة استيعابية 160 ألف راكب يومياً

مترو دبي نقل منذ تشغيله حتى أكتوبر الماضي 2.2 مليار راكب، بمتوسط يومي لعدد ركاب المترو يزيد على 685 ألف راكب يومياً في 2023

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