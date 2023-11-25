خالد بن محمد يلتقي أمين عام منظمة «الإيكاو»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، خوان كارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات في قطاع الطيران العالمي، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الاستدامة ضمن قطاع الطيران. وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار لبناء مستقبل مستدام لصناعة الطيران، ما يسهم في تعزيز السلامة والأمن وكفاءة الطيران وحماية البيئة.

حضر اللقاء كل من: محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعيد محمد السويدي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ومريم البلوشي رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.

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