محمد الشرقي يؤكد دور الأعراس الجماعية في تعزيز التكافل الاجتماعي

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإسهامها في تمكين المقبلين على الزواج من تكوين أسر مستقرة ذات أسس متينة ومترابطة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، العرس الجماعي الخامس والعشرين الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، في فندق دبل تري بالإمارة لـ«142» عريساً من أبناء الإمارة.

حضر العرس الجماعي الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ سعيد بن سرور الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع الشباب على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتعزيز دورها في التخفيف من تكاليف الزواج عليهم، ونشر مفاهيم التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن.

وهنّأ سموه، العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم السعادة في حياتهم المقبلة، وبناء أسر مستقرة ومتماسكة تنعم بحياةٍ آمنة وكريمة، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة للمناسبة في تنظيم وتسهيل مشاركة العرسان.

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