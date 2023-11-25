وزارة الصحة تفوز بجائزة ريادة تكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المتخصصة في إبراز جهود التميز في الريادة التكنولوجية والابتكار على المستوى العالمي.

ضمن فئات جوائز «CXO Insight Middle East، وذلك عن مشروع أمن المعلومات المتميز «Zero Trust project»، الذي يهدف إلى حماية أمن البيانات والمعلومات بأحدث طرق الأمان المتاحة.

وتستهدف الجائزة تكريم المتميزين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية والشركات، والذين يقودون التحول ويطورون حلولاً ومبادرات مبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتسلمت الجائزة بالنيابة عن الوزارة حمدة المازمي، رئيس قسم البنية التحتية، وذلك خلال حفل نُظم في دبي بحضور عدد من القادة والمتميزين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

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