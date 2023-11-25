عروض متنوعة بأم القيوين خلال احتفالات عيد الاتحاد

المصدر: أم القيوين - وام

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أعلنت لجنة احتفالات عيد الاتحاد الــ52 بأم القيوين عن أجندتها التي تتضمن مجموعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية تبرز الإرث الثقافي للدولة.

وأكد هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار رئيس اللجنة، إن احتفالات عيد الاتحاد في الإمارة هذا العام تعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في تسليط الضوء على رحلة الاستدامة وتعزيز مفهومها في الاحتفالات والاحتفاء بإرث وماضي الدولة.

وقال آل علي: الاحتفالات الجارية ستعكس جوانب تطور مسيرة الدولة منذ قيام الاتحاد في رحلة الوحدة والاستدامة، والتركيز على التراث والثقافة الإماراتية، كما ستتخللها برامج وفعاليات وعروض مختلفة مع مشاركة الأسر المنتجة والمشاريع الوطنية التي تمثلها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تقام الاحتفالات لمدة 3 أيام وسيكون الاحتفال الرئيسي في الأول من ديسمبر في واجهة الخور المائية إلى جانب الاحتفالات التي سيحتضنها حصن فلج المعلا على مدى ثلاثة أيام.

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