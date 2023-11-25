مناقشة أنماط الحياة الصحية ودور الشباب في العمل المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقشت الجلسات الحوارية بملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي، أنماط الحياة الصحية ودور الشباب في العمل المناخي، وتم تبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الأعمال.

كما تم تسليط الضوء على 12 مؤسسة اجتماعية محلية ودولية، بما في ذلك 10 مؤسسات اجتماعية خريجة من حاضنة هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وأطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بالتعاون مع ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها والمدعومة من شركة تمكين، الدورة الافتتاحية لملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي.

وسلّط المنتدى الضوء على التحديات الملحة التي تواجه مشهد ريادة الأعمال الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، وركّز على أهمية الارتقاء بمستوى مهارات الشباب للمساهمة في معالجتها، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل.

وشهدت الفعالية حضور 150 شخصاً، بمن فيهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمستثمرين ورواد الأعمال الاجتماعيين ومؤسسي الشركات الناشئة وغيرهم الكثير.

يأتي تنظيم هذا المنتدى كجزء من شراكة طويلة امتدت على مدار ثلاث سنوات بين هيئة معاً وشركة ستارت إيه دي، من موقعها في جامعة نيويورك أبوظبي والدعم الذي تحظى به من شركة «تمكين»، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الاجتماعي وتوفير فرصة فريدة لرواد الأعمال الشباب لتطوير شركاتهم الناشئة ذات التأثير الاجتماعي.

كما يهدف تنظيم المنتدى إلى تمكين المؤسسات الاجتماعية من خلال حاضنة معاً الاجتماعية التي تتبنى هذا العام شعار الاستدامة سعياً لتعزيز الابتكار وتسهيل تبادل المعارف والخبرات، بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 والمؤتمر الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) المقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: يؤكد ملتقى اليوم على هدف هيئة المساهمات المجتمعية معاً في دعم المؤسسات الاجتماعية المبتكرة لتسريع نمو وتطوير قطاع ثالث متنوع وفعال في أبوظبي.

ويجمع المنتدى تحت سقفه الأفراد الطموحين ممن يدركون دور ريادة الأعمال في إحداث التغيير الإيجابي، كما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الأفراد ممن يتشاركون الرؤية والأفكار.

وتماشياً مع التزام حكومة أبوظبي المستمر بالتنمية الاجتماعية المستدامة، نطمح من خلال حاضنة معاً الاجتماعية إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية لتطوير حلول للأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية وتحقيق أثر إيجابي مستدام في مجتمعنا.

كما تحرص هيئة معاً من خلال التعاون مع القطاع الثالث والجهات الحكومية والخاصة، على دعم ورعاية مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية رائدة.

من جهته، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «يسرنا إطلاق الدورة الافتتاحية من ملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون المميز مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً».

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