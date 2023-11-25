مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحتفي بالفائزين بمسابقة الخطابة البيئية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة النسخة الثالثة والعشرين من مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات والتي أقيمت في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الحالي، في كليات التقنية العليا في دبي.

تنافس في المسابقة ثنائية اللغة (العربية/الإنجليزية) أكثر من 450 طالباً وطالبة، ما ساهم في تشكيل منتدى للشباب الجامعي من المنطقة وخارجها للتعبير عن الاهتمامات البيئية واقتراح حلول قابلة للتطبيق، وقد أتاح برنامج المسابقة، المصمم بشكل هجين، للفرق المرونة اللازمة للمشاركة افتراضياً أو شخصياً، ما أثمر عن مشاركة 89 فريقاً من 24 دولة.

وتعمل هذه المسابقة للمجموعة كمنصة لتعليم وتمكين جيل الشباب، وتفعيل مساهمتهم في التنمية المستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتسهيل مشاركة طلبة الكليات والجامعات على نطاق أوسع، وتسليط الضوء على التحديات البيئية واقتراح الحلول الابتكارية لها.

وتنافست الفرق المشاركة على كأس المسابقة ضمن موضوعات عدة، هي: «السياسات واللوائح البيئية: هل هي كافية؟ تزايد الطلب على الطاقة: كفاية الطاقة المتجددة أم لا غنى عن النفط؟ الشركات المتعددة الجنسية: نمو اقتصادي ضروري أم تدهور بيئي؟ اللدائن الدقيقة الموجودة في كل مكان: الوباء غير المرئي».

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة المجموعة «هدفنا من هذا البرنامج هو توفير منصة للشباب المتأثرين بشكل مباشر بالتحولات البيئية وتمكين المجتمع الطلابي وتزويده بالأدوات الضرورية، إذ يجب على الشباب في العالم العربي فهم التحديات البيئية الملحة التي تواجه المنطقة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة، وعلى مر السنين، دربنا في المجموعة الشباب على المهارات القيادية على المستوى الإقليمي، ليمتلكوا البراعة التكنولوجية والطاقة الإيجابية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات».

وفاز في المسابقة كل من فريق جامعة بولتون رأس الخيمة، الهندسة المدنية، فريق جامعة الملك عبد العزيز بجدة - كلية العمارة والتخطيط، فريق جامعة الأمير سلطان كلية العلوم الإنسانية مع نادي المناظرة - السعودية، فريق جامعة الملك عبد العزيز - جدة، كلية الطب.

وحصل فريق جامعة الأمير سلطان على كأس المسابقة بمجموع كلي بلغ 176 من أصل 200 درجة وذلك بعد أن حقق بشكل تراكمي أعلى الدرجات خلال المسابقة.

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