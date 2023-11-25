نادي الشارقة للسيارات القديمة ينظم «رالي مسار 71» احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52

المصدر: الشارقة - وام

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يطلق نادي الشارقة للسيارات القديمة، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52 فعالية «رالي مسار 71»؛ رالي السيارات القديمة الذي يستقبل مالكي وعشاق هذا النوع من السيارات في الثاني من ديسمبر المقبل لقطع مسافة 300 كيلومتر ذهاباً وإياباً تطوف فيها السيارات المشاركة أرجاء إمارة الشارقة مروراً بثلاث محطات رئيسية، ثم تختتم في النادي وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للنادي وهم: القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإسعاف الوطني، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

ويبدأ «الرالي» من مقر النادي بتسلم حزمة المشاركة التي تتضمن «بطاقات ختم المحطات وملصقات أرقام السيارات المشاركة وخرائط مسار الرالي» ثم ينطلق المشاركون إلى محطات توقف المسار، وهي نصب المقاومة في مدينة خورفكان، ومركز مليحة للآثار، وواحة البيادر، كما يحق للمشارك اختيار أي واحدة من المحطات دون اشتراط تتابعها ثم يختتم المسار بالعودة إلى مقر النادي قبل الساعة الثامنة مساءً؛ حيث يقام حفل الختام ويتم خلاله تكريم المشاركين بالدروع والهدايا وشهادات التقدير.

وقال الدكتور علي أحمد أبو الزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة إن فعالية «مسار 71» تمثل مشاركة فريدة من نوعها يسعى من خلالها النادي إلى تحقيق رسالته المجتمعية والتنموية التي تسعى إلى إبراز كل ما هو أصيل وجميل من تراث الإمارات وتنوعها وتطورها في رحلة تعزز قيم (روح الاتحاد) بين المشاركين والمتابعين.

سياحة

وأضاف أن «الرالي» يسهم في دعم السياحة والثقافة في الإمارات، حيث يستقطب الزوار والمهتمين بالسيارات القديمة من داخل الدولة وخارجها، ويسلط الضوء على المعالم الطبيعية الفريدة التي تتميز بها إمارة الشارقة.

وتهدف فعالية «رالي مسار 71» إلى تعزيز روح الانتماء الوطني بين المشاركين وخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشغف بالسيارات القديمة والاحتفال بالهوية الوطنية، مع توفير تجربة ثقافية وترفيهية لجميع الحضور وإبراز جمال طبيعة وتنوع إمارة الشارقة ومناطقها الصحراوية والساحلية والجبلية بما يدعم السياحة ويعزز جاذبية الإمارة وجهة مفضلة للسياح من داخل دولة الإمارات وخارجها.

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