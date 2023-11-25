من هو الدكتور هاني نجم الحائز على جائزة نوابغ العرب عن فئة الطب؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل الدكتور هاني نجم رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، أوهايو على جائزة نوابغ العرب عن فئة الطب تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال جراحة القلب للكبار والأطفال، وأمراض القلب الخلقية.

ساهم الدكتور هاني نجم في تطوير صمام قلب يمكنه النمو داخل جسم الإنسان وخاصة الأطفال، حيث يمكن زراعته في قلب الطفل مع قابليته للنمو بمرور الأعوام لتجنيب الطفل عمليات متكررة.

كما ساهم الدكتور هاني في ابتكار عمليات لتشوهات قلب خلقية معقدة، لتجنب وضعهم في مسار البطين الأحادي.

وأجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10,000 عملية قلب للكبار والأطفال، وقدم ممارسات مبتكرة ومشاركات استثنائية في جراحة القلب، ومنها مشاركته في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين لا يتجاوز عمره 26 أسبوعاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز