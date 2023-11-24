مكتوم بن محمد يشهد حفل إطلاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

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شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حفل إطلاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.

واعتمد اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي "مسار الخط الأزرق لمترو دبي "، بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ 70 مترا، وبتكلفة 18 مليار درهم، ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها، وسينقل الخط الجديد 320 ألف راكب جديد يومياً.

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