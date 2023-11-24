الموارد البشرية لحكومة عجمان: عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية من 2 إلى 4 ديسمبر

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن العطلة الرسمية للجهات الحكومية في إمارة عجمان بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الإثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

وأوضحت الدائرة، في التعميم الذي أصدرته للجهات الحكومية بالإمارة، أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل وفق ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.

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