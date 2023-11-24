سعود بن صقر يستقبل سفير البوسنة والهرسك

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، بمدينة صقر بن محمد، أمس، بويان جوكيتش، سفير البوسنة والهرسك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، أثنى بويان جوكيتش على العلاقات القوية، التي تربط بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز