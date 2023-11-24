«أركان» تستعرض حلولاً منخفضة الكربون في «COP28»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أعلنت مجموعة حديد الإمارات «أركان» عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، وذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر المجموعة في أبوظبي بحضور سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس سعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وهيوغو لوسادو الرئيس التنفيذي لشركة مواد البناء.

وعدد من المسؤولين والخبراء. وتستعرض المجموعة خلال «COP28» حلولها الرائدة منخفضة الكربون على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توريد المواد الخام إلى تسليم المنتجات النهائية.

وتعمل المجموعة على رفع مستوى الطموح لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودمج الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وحماية البيئة، واستدامة سلاسل التوريد. وتسلط «أركان» الضوء على مساعيها للحد من الآثار المناخية والبيئية لقطاع الحديد ومواد البناء بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40 % بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

أولوية وطنية

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي: «نفتخر برؤية قيادتنا الرشيدة حول التغير المناخي وضرورة حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة، ونعتز باستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، مشيراً إلى أن الحدث يعتبر أولوية وطنية كبرى لترسيخ مفهوم الاستدامة، وكشف الرميثي عن شعار المجموعة خلال مؤتمر الأطراف، وهو «قرارات مستدامة – لمستقبل مستدام».

وأكد أن مؤتمر الأطراف يوفر المنصة المثالية للوصول إلى الاتفاقات اللازمة حول مختلف المبادرات وبحث آفاق التعاون لتنفيذ المشاريع وتوحيد الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن «الدور الريادي الذي تلعبه أركان في مجال التصدي للتغيير المناخي يشمل العديد من المجالات والمبادرات لتطوير التقنيات الحديثة اللازمة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للمواد الخام واستدامة سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، وتطوير استخدام غاز الهيدروجين كبديل مناسب لإنتاج الطاقة والصلب عالمياً وترسيخ دور الإمارات الريادي».

طاقة نظيفة

بدوره، تحدث المهندس سعيد الغافري عن تسريع تبني أنواع الطاقة والوقود النظيفة، وقال: «نجحنا حتى الآن في تأمين 80 % من الطاقة التي نحتاجها من مصادر الطاقة النظيفة (الشمسية والنووية).

ووضعنا لأنفسنا هدفاً برفع النسبة إلى 100 % بحلول عام 2030 انسجاماً مع التزامنا بالاستدامة البيئية. وأشار إلى اتخاذ خطوات محددة لتقليل المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري ومراقبة الانبعاثات والمخلفات عن كثب بالتعاون مع مختبرات واستشاريين معتمدين.

وأكد أن منتجات الحديد التي تنتجها حديد الإمارات أركان قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 %، مما يساهم في الاقتصاد الدائري ويعزز الاستخدام المستدام للموارد. وأضاف أن الشركة خصصت منشأة لتقطيع الخردة المعدنية المعاد تدويرها، وزيادة استخدام الخردة تدريجياً لتصل إلى 15 % هذا العام.

من جانبه، قال هيوغو لوسادو: «تسعى أركان إلى إيجاد السبل المناسبة للاستثمار في البحث والتطوير وتبني التحول الرقمي. وأشار إلى تبني الابتكار في سلسلة التوريد، حيث نقوم باستخدام ما يصل إلى 41 ٪ من الركام المعاد تدويره في مزيج إنتاج الطابوق، بما في ذلك خبث الحديد من وحدة أعمال الحديد».

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