وزير ماليزي يشيد بالقيادة القوية للإمارات لـ«COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد نك نظمي نك أحمد، وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا، بالقيادة القوية لدولة الإمارات لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، من خلال جلسات التشاور وورش العمل المتعددة التي انطلقت في العام الجاري، مؤكداً أن مجتمعات العالم تتطلع لنجاح الدورة الثامنة والعشرين من «كوب28»،، من خلال تعزيز الإجراءات العالمية لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أن بلاده ستشارك بوفد عالي المستوى، يضم حوالي 60 ممثلاً من وزارات وجهات حكومية متعددة للمشاركة في المؤتمر وعملية التفاوض الرسمية حول تغير المناخ للتركيز على قضايا عدة. وأضاف أن حوالي 250 جهة ماليزية، تمثل حكومات الولايات والجامعات المحلية ومؤسسات البحث والشركات الخاصة والجمعيات غير الحكومية، ستشارك في البرامج والأنشطة في جناح ماليزيا في المنطقة الزرقاء بمدينة إكسبو.

وحول قيادة دولة الإمارات لجهود العمل المناخي العالمي، قال إن قيادة دولة الإمارات القوية لـ «COP28»، انعكست في جلسات التشاور وورش العمل المتعددة التي انطلقت في العام الجاري، مشيراً إلى الاجتماعات التمهيدية التي استضافتها دولة الإمارات في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا، أن قدرة الإمارات على القيادة واضحة، من خلال جهودها في تعزيز التعاون في مجال التغير المناخي، وعبر إقامة الشراكات في مجالات عدة.

وفيما يتعلق بالانتقال العادل للطاقة، أكد على ضرورة تسريع نشر الطاقة المتجددة واعتماد تدابير الكفاءة الطاقية،

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