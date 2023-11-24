«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزز الوعي ببرنامج حماية الطفولة

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في «مكتبة محمد بن راشد» قصة للأطفال بعنوان «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي.

والأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: أن القصة تأتي ضمن برنامج حماية الطفولة وفي إطار مساعي المؤسسة تجاه تعزيز وعي الأطفال وحمايتهم، عبر قصة جميلة مزينة برسومات تجذب الأطفال وتشجعهم على قراءتها.

وبالتالي تحقيق الهدف الذي يقود إلى تشجيع الطفل للالتزام بقيم اللطف والتسامح وتقبل الذات وتقبل الآخر، وأيضاً لتحفيزه على طرح الأسئلة والبحث عن مواهبه، فضلاً عن تعزيز ثقته بنفسه وبقدراته.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: نؤمن في مكتبة محمد بن راشد، بأهمية تنمية وتطوير مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الفعاليات والأنشطة المميزة التي تلهم لديهم الإبداع والابتكار، كما نسعى باستمرار لتقديم محتوى يساعد الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم الذهنية والعاطفية بين أروقة وكنوز المكتبة.

وبدورها أوضحت شمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن القصة تركز على أبعاد عميقة قد يتعرض لها العديد من الأطفال، وهي تجنب الآخرين لهم كما حدث مع القلم، وتشجع على عدم الاستسلام والبحث عن الذات والقدرات والمواهب، والتسامح مع الآخرين وتقبلهم، مؤكدة أن القصة ستلاقي إقبالاً لدى الأسر نظراً لبساطتها في مخاطبة الأطفال، ومرونتها في إيصال الأفكار الإيجابية إليهم.

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