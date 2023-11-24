«الدستور الغذائي» تحتفي بمرور 60 عاماً على تأسيس «الكودكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي «الكودكس»، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «نقطة اتصال الدستور الغذائي»، وذلك للوقوف على جهود هيئة الدستور الغذائي عالمياً، وتسليط الضوء على دورها في تطوير المعايير الدولية.

وانضمت دولة الإمارات إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وإلى لجنة الدستور الغذائي في عام 1972، وبصفتها دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية، تشارك في تطوير المعايير الدولية تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي (CAC) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).

ونظمت اللجنة ورشة علمية، تم فيها تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة الوطنية للدستور في مجال تنفيذ نصوص الدستور الغذائي، لا سيما المعايير ومدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية، كجزء من المهام الموكلة إليهم، إضافة إلى إجراءات العمل والسياسات والتشريعات.

وحضر الورشة ممثلو اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وأعضاء الفرق الفنية، بالإضافة إلى عدد من الضيوف من مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بسلامة الأغذية وصحة المستهلك والتجارة.

وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، أهمية الدور الفاعل لدولة الإمارات في أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، ومنطقة الشرق الأدنى، من خلال المشاركة في صياغة النصوص المتعلقة بسلامة الغذاء ضمن لجان الدستور الغذائي.

وأيضاً من خلال تطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية المستهلكة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الغذائية، وتوفير الأغذية بشكل مستدام وعادل.

وأوضحت خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة أن الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في حركة التجارة الدولية، والنشاط الملحوظ لتجارة إعادة التصدير يضاعف من مسؤوليات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة فيما يتعلق بالنظم الغذائية، من خلال المواءمة بين المواصفات الغذائية وحماية صحة المستهلك، واستشراف المستقبل الغذائي.

واستضافت الورشة الدكتور خالد الزهراني، المنسق الإقليمي لدول الشرق الأدنى (CCNE)، الذي أكد الدور الرائد، الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز سلامة الأغذية وصحة المستهلك، من خلال الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في دعم نظام سلامة الأغذية.

وأعقب الجلسة الافتتاحية عرض كلمة مسجلة للدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المعايير والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطت خلالها الضوء على الدور الريادي للوزارة في تطوير المعايير بوصفها ركيزة أساسية لأنظمة الجودة.

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