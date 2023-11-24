التعريف بآليات التصويت لانتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس ورشة للتعريف بآليات التصويت.

تناولت الورشة التي تناوب على تقديمها وشرح محاورها أعضاء لجنة إدارة الانتخابات بيان شروط التصويت لكافة الناخبين، حيث يتوجب إبراز بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق من هوية الناخب قبل دخوله لحرم التصويت.

وأوضحت الورشة أنه باستطاعة الناخبين الذين يعانون من مشاكل في الدخول لنظام التصويت باستخدام الهوية الرقمية التوجه إلى مراكز التصويت المعتمدة، حيث سيتم مساعدتهم للإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية، كما أن باستطاعة الناخبين من فئة كبار السن أو المعاقين بصرياً من الإدلاء بأصواتهم في مراكز التصويت المعتمدة باستخدام بطاقة الهوية.

موعد التصويت

ومن المقرر أن يبدأ التصويت عبر الموقع الإلكتروني من الخامس من ديسمبر المقبل وحتى السابع منه، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، علاوة على أن التصويت متاح في مراكز التصويت المعتمدة حضورياً، وهي في الأيام الثلاثة نفسها وفي التوقيت ذاته.

ومراكز التصويت المعتمدة هي: في مدينة الشارقة نادي الشارقة للشطرنج، وفي الحمرية بلدية منطقة الحمرية، وفي الذيد مجلس ضاحية البستان، وفي مليحة نادي مليحه الرياضي، وفي المدام بلدية منطقة المدام، وفي البطائح بلدية منطقة البطائح، وفي خورفكان إكسبو خورفكان، وفي كلباء مجلس مدينة أحياء كلباء، وفي دبا الحصن مجلس مدينة دبا الحصن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز