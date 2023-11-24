«التسامح طريق للتعافي» ورشة لشرطة دبي 

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز جودة الحياة، ومجلس السعادة والإيجابية، ورشة عمل بعنوان التسامح.. الطريق إلى التعافي، بحضور العميد محمد عتيق ثاني الأمين العام لمجالس المبادرات، وعواطف السويدي، مدير المركز، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم التسامح.

وتعد هذه الورشة حلقة من حلقات سلسلة جلسات «معاً لحياة أفضل»، وضمن الجهود التي يبذلها المركز والمجلس في سبيل ترسيخ أسس السعادة في الوظيفة والحياة، عبر التحلي بالصفات والقيم الإيجابية، وتوجيه الموظفين نحو نمط حياة تتسم بالتوازن الذهني والنفسي والجسدي.

قدمت الورشة حسناء كيبوري، والتي تحدثت بداية عن مفهوم التسامح وإدراك أبعاده على حياة الإنسان والمجتمع، والقيم والمبادئ التي يعززها، وأثره في الارتقاء بالنفس البشرية.

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