وكيل « الداخلية» يشهد تخريج «إعداد المتحدثين الرسميين»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج الضباط المشاركين في برنامج إعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين، الذي أطلقته الوزارة ممثلة بإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، واستمر مدة (4) أسابيع بهدف تنمية وتطوير قدرات منتسبي الوزارة وتأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

تضمن البرنامج، الذي شارك فيه (33) ضابطاً من إدارات وقطاعات الوزارة، والقيادات العامة للشرطة بالدولة، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، والمقروء على أيدي عدد من الأكاديميين والخبراء في مجال التواصل الإعلامي والجماهيري، لإكسابهم مهارات الحوار التلفزيوني والإذاعي.

كما تضمن إلقاء البيانات الرسمية والخطابات، وإعداد البيان الصحفي وفن الخطابة، والمقابلات الإعلامية بأنواعها والتحدث أمام الجمهور، فضلاً عن تزويدهم بتدريبات لصقل مهاراتهم الكتابية والسردية، ومهارات تركيز الصوت، وتطبيقات عملية حول إعداد البيان الصحفي، وفن المقابلة بأنواعها المختلفة.

من جهته، أكد اللواء الخييلي أن تمكين كوادر الوزارة وتأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام مهم جداً لإيصال رسالتها إلى جمهورها بدقة ومهارة وشفافية.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى صقل مهارات منتسبيها في الموضوعات المتعلقة بالمجال الإعلامي.

وأشاد الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بنجاح برنامج إعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين، مؤكداً أن البرنامج حقق أهدافه، وأن المركز يحرص على تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.

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