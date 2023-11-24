ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية «الإنتوساي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة حميد عبيد أبوشبص، رئيس الديوان، في الاجتماع الـ 77 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «الإنتوساي»، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحث الاجتماع الإنجازات اللافتة، التي حققتها لجان المنظمة الرئيسية ومبادراتها الجديدة، ودورها في تقديم الدعم اللازم للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة حول العالم، وتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، ووضع المعايير المهنية الرقابية، فضلاً عن دعم قدرات الأجهزة الرقابية، وزيادة كفاءة عملها، كما تم استعراض إنجازات فرق العمل ولجانها الفرعية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، منها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي في مجال الرقابة والمحاسبة، والتنمية المستدامة وخطط منظمة «الإنتوساي» للمساهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: «نحرص من خلال المشاركة في هذه الاجتماعات على تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة بالعمل الرقابي حول العالم، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما نعمل على زيادة تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المتخصصة في مجال العمل الرقابي وتنمية القدرات المؤسسية في مجال التدريب والتطوير والمعرفة».

كما شارك وفد ديوان المحاسبة في احتفالية الذكرى الـ 70 لتأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، التي أقيمت على هامش الاجتماع، بحضور رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا فولفجانج سوبوتكا، ومشاركة عدد من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز