المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت الدكتورة إيناس سعيد أبو لبدة، أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم في برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في جامعة العين، عن 4 تحديات تواجه المؤسسات التعليمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي لتوضيح مفاهيم الاستدامة والتعليم الأخضر، في وقت تتم مطالبة تلك المؤسسات بضمان تعليم شامل ومتميز لبناء وعي مجتمعي.

وقالت أبو لبدة إن التعليم الأخضر هو نهج تعليمي يركز على التنمية المستدامة والبيئة، وبات محط أنظار العالم، وجاء في نتائج دراسة لمنظمة اليونسكو حملت عنوان: «دعوة الشباب إلى تحسين جودة التعليم في مجال التغير المناخي 2033»، التي شملت 17 ألفاً و500 شاب، أن 91 % منهم تعلموا عن تغير المناخ في المدرسة.

واستعرضت أبو لبدة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في تطبيق التكنولوجيا الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم الأخضر، ويتمثل التحدي الأول في التدريب والكفاءة. أما التحدي الثاني، فهو تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.

ويتمثل التحدي الثالث في الخصوصية والأمان، حيث يجب أن تولي المؤسسات التعليمية والمعلمون اهتماماً كبيراً للحفاظ على خصوصية البيانات والأمان عند استخدام التكنولوجيا الذكية.

في حين يتعلق التحدي الرابع بالقدرة على التخصيص والتكيف.

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