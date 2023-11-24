20 منصة للبيع والعرض في النسخة الثالثة من «سوق المزارعين»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار مبادراته الداعمة لاستدامة المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع، نظم نادي دبي للسيدات النسخة الثالثة من «سوق المزارعين» بمشاركة 20 منصة لبيع وعرض العديد من المنتجات الغذائية الإماراتية الصحية؛ كالفواكه والخضروات العضوية والأجبان والمخبوزات والمشروم والعسل، وأقيم على هامش الفعالية ركن للأكلات الشعبية.

نافذة مهمة

ويعد «سوق المزارعين» نافذة مهمة لدعم أصحاب المشاريع الإماراتية من خلال التعريف بمنتجاتهم وتشجيع الإقبال عليها لما تتميز به من جودة عالية ومراعاتها لأرقى المواصفات والمعايير الزراعية في العالم.

إعادة تنظيم

ونظراً لنجاحه على مدى الدورات الثلاث الماضية في استقطاب العائلات والعضوات والزائرات، سيعيد نادي دبي للسيدات تنظيمه يوم 26 نوفمبر الجاري ويومي 10 و24 من شهر ديسمبر القادم، حيث يمثل تجربة تسوق جديدة لمنتجات غذائية صحية منتجة محلياً تحت سقف واحد.

كما أن «سوق المزارعين» يواكب نهج الدولة في تعزيز الثقة في الإنتاج المحلي وتشجيعه بما يفتح المجال واسعاً أمام توفير فرص تنافسية لتسويقه محلياً وإقليمياً.

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