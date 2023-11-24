سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع الصين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي أمس مع الفريق شو غانلو نائب وزير الأمن العام، ومفوض الإدارة الوطنية للهجرة لجمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء من «الداخلية»، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، وضباط في الوزارة.

وحضره من الجانب الصيني، بنغ لينغ مدير عام إدارة اللغة الصينية في إدارة الهجرة، وتشي جينغيانغ المدير العام لإدارة تفتيش الهجرة ومراقبة الحدود الوطنية ، ووانغ تشوانكي نائب المدير العام للمنظمة الدولية بقسم التعاون، وليو جينغ نائب المدير العام لمقاطعة تشجيانغ بإدارة الأمن العام.

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